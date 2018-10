Rheinberg: Theo Horster veröffentlicht Ansichtskarten-Sammlung

Alpsrayer veröffentlicht Ansichts-Sammlung : Schöne Grüße aus Rheinberg

Ansichtskarte aus Rheinberg von 1897 - das älteste Stück der Sammlung von Theo Horster. Foto: Theo Horster/Sammlung Theo Horster

Rheinberg Theo Horster aus Alpsray gibt eine umfangreiche Ansichtskarten-Dokumentation zur Geschichte der Stadt Rheinberg und ihrer Ortsteile heraus.

Ansichtskarten waren eigentlich gar nicht geplant. „Meine Frau Elisabeth und ich haben in den achtziger Jahren angefangen, altes Papiergeld zu sammeln“, erinnert sich Theo Horster. „Als wir eine Börse in Essen besuchten, kamen wir zufällig in Kontakt mit Ansichtskartensammler Theo Laakmann aus Sonsbeck. Von ihm haben wir später einiges gekauft.“ Dann war die Leidenschaft für Ansichtskarten aus Rheinberg entfacht. Mittlerweile umfasst die Sammlung rund 800 der kleinen Kärtchen, etwa 600 davon allein mit Innenstadt-Motiven.

Alpsray, Borth, Budberg, Eversael, Millingen, Orsoy, Ossenberg, Pelden, Wallach, Winterswick – kein Ortsteil und keine Ortslage, aus der es nicht Ansichtskarten gibt. Nun veröffentlicht Theo Horster ein Buch über seine Sammlung. „Eine Ansichtskarten-Dokumentation zur Geschichte der Stadt Rheinberg und ihrer Ortsteile – das wird der Titel sein“, konkretisiert der 82-jährige Alpsrayer. Und oben drüber wird zu lesen sein: „Gruß aus Rheinberg“.

Horsters Exponate umfassen einen Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Das älteste Stück ist am 7. April 1897 in Borken abgestempelt und war an ein „Fräulein Luise“ adressiert. Der heutige Eigentümer hat die Karte sorgsam hinter transparenter Folie geschützt. Zu sehen ist ein Panorama mit Pulverturm, Orsoyer und Rheinstraße.



„Mein Anliegen war, es nicht nur beim Horten der Exponate zu belassen, sondern eine Art Chronik unserer Stadt herauszubringen, die Abbildungen nach Möglichkeit genau zu beschreiben, Geschichtsdaten einfließen zu lassen und die Veränderungen des Stadtbildes herauszustellen“, erzählt Theo Horster. Damit sich Rheinberger, vor allem die älteren, an vergangene Zeiten erinnern können. „Und Neubürger können sich ein Bild davon machen, wie es früher in der Stadt ausgesehen hat“, so der Sammler. Er hat eine ganze Reihe der Wohngebäude im Stadtkern, die vor langer Zeit mit historischen Häusernamen belegt waren, ausdrücklich erwähnt und zur besseren Orientierung eine Skizze des Stadtkern-Grundrisses aus dem Jahre 1821 hinzugefügt.