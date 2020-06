Salzbergwerk Borth : K+S will nordwestlich von Birten einen Salz-Abbau prüfen

K+S will nordwestlich von Birten einen Salz-Abbau prüfen

Das Salz wird in rund 1000 Metern Tiefe abgebaut. Foto: Antje Seemann

Rheinberg/Xanten Der Konzern K+S beantragt bei der Bergbehörde eine unterirdische Erkundung der Lagerstätte in der Nähe des Xantener Ortsteils Birten. Sollte die Untersuchung genehmigt werden, seien südlich der Stadt „leichte Vibrationen“ durch Sprengungen möglich, erklärt das Unternehmen.

Der Bergbau-Konzern K+S will nordwestlich des Xantener Ortsteils Birten den Abbau von Steinsalz prüfen. Deshalb möchte das Unternehmen bei der Bergbehörde Erkundungstunnel in 1000 Metern Tiefe vorantreiben. Sollte die Bezirksregierung Arnsberg die Untersuchungen genehmigen, sei mit Sprengarbeiten zu rechnen, teilte K+S mit. Dadurch könnten „im südlichen Randbereich von Xanten gelegentlich Geräusche oder leichte Vibrationen wahrgenommen werden“. Das Unternehmen versichert, dass die Sprengarbeiten „keine Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur“ verursachten. Eine Absenkung des Bodens sei auch nicht zu erwarten, weil es sich nur um Erkundungstunnel handle und nicht um große Abbaukammern.