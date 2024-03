Im Bau- und Planungsausschuss Rheinberg Politik ist unzufrieden mit der Planung der Bushaltestellen

Die Stadt will Zeit gewinnen und das Thema nicht auf die lange Bank schieben. „Wir sehen ja jetzt am Beispiel der Orsoyer Straße in Höhe des Krankenhauses, wie lange es dauert, Bushaltestellen zu bauen“, so Paus. Ein erster Entwurf lag jetzt im Ausschuss vor und hat alles andere als Begeisterung hervorgerufen. Die Politik wies den Plan in Bausch und Bogen zurück und kam zu der Empfehlung: „Bitte noch mal von vorne.“