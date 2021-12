Rheinberger gehen neue Wege : Prominentes Gesicht im Kampf gegen den Kiesabbau

Isabell Werth (von re.) schaut sich mit den Bürgermeistern Ralf Köpke und Dietmar Heyde eine Karte der Abbauflächen an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Neukirchen-Vluyn Die Dressurreiterin Isabell Werth stellt sich an die Seite der Bürgermeister von Rheinberg und Neukirchen-Vluyn. Wenn die Offenlage der Planungsunterlagen erfolgt, sollen möglichst viele Stellungnahmen eingehen.

Das Ruhrparlament hat die Offenlage des Regionalplan-Entwurfs beschlossen (wir berichteten), ein Moratorium war nicht mehr durchzusetzen. Dennoch wollen sich die Kiesabgrabungsgegner die Zuversicht und die Hoffnung auf Erfolg nicht nehmen lassen. Ganz im Gegenteil: Die Städte Rheinberg und Neukirchen-Vluyn gehen gemeinsam neue Wege und wollen prominente Menschen aus der Region für den Kampf gegen den Kiesabbau gewinnen. Ralf Köpke, parteiloser Bürgermeister von Neukirchen-Vluyn, hat den Anfang gemacht und kurzerhand die weltweit erfolgreichste Dressurreiterin und siebenfache Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia, Isabell Werth aus Rheinberg, angerufen. „Sie war sofort Feuer und Flamme“, sagte Köpke am Montag im Rheinberger Stadthaus. „Wir wollen den Protest jetzt verstärken, wollen tausende Menschen dazu bringen, Stellungnahmen gegen den Kiesabbau einzureichen.“

Isabell Werth findet das gut. „Ich bin ja schon neben einem Baggerloch in Budberg geboren“, sagte der Sport-Star. „Es grenzt fast an unsere Pferdewiese.“ Sie sehe eine Inflation von Kiesgruben und stelle sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Erweiterung. „Das ist heute nicht mehr nötig. Es gibt Möglichkeiten, einen Ausgleich durch Recyclingstoffe zu schaffen.“ Die beschlossenen Abgrabungen reichten noch für die nächsten 18 Jahre und in den Niederlanden bestehe bereits ein Abgrabungsverbot. Sie unterstütze den Protest gerne, unterstrich Isabell Werth.