Rheinberg : Die Erinnerung an 1968 weitergeben

Musiklehrerin Monika Seiler (r.) begrüßte im Unterricht die junge Schauspielerin Sarah Steinbach sowie Wolfgang Völkl und Michael Steindl. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Dramaturg und Musiker der Deutschen Oper am Rhein sprachen mit Zehntklässlern des Amplonius-Gymnasiums über einen Liederabend.

„Singen ist nichts anderes als sprechen in verschiedenen Tonlagen“: Musiker Wolfgang Völkl weiß, wovon er spricht. Oder singt. Und auch die Erkenntnis, dass Atmen die Grundlage des Singens ist, dürfte den Schülern der Jahrgangsstufe 10 des Amplonius-Gymnasiums nicht neu sein, die mit Fachlehrerin Monika Seiler im Grundkurs Einführungsphase derzeit „Musikgeschichte: Die 60er Jahre in Rock- und Popmusik“ thematisieren. Dass aber auch sie, Anfänger in Sachen Gesang, singen können, wenn man sie nur lässt: Diese Erfahrung, die sie am Mittwoch am Ende einer interessanten Doppelstunde im Musiksaal machten, war für viele von ihnen neu.

Basis für den ungewöhnlichen Unterricht war „1968, ein Liederabend“ an der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg, den die Kursteilnehmer mit Monika Seiler besucht hatten. In der Produktion stellen junge Schauspieler das Jahr 1968 dar, indem sie eine Collage aus Liedern dieser Zeit singen. Regisseur ist der Dramaturg Michael Steindl, die musikalische Leitung hat Pianist Wolfgang Völkl. Musiklehrerin Seiler hatte die beiden nach dem Besuch des Liederabends angesprochen und gefragt, ob sie nicht einmal nach Rheinberg kommen und mit ihren Kursteilnehmern über die Idee, die Entstehung und Inszenierung sprechen könnten.

Info Zwei weitere Aufführungen geplant Termine Dramaturg und Regisseur Michael Steindl und der musikalische Leiter Wolfgang Völks erzählen mit 14 jungen Menschen in der Produktion „1968, ein Liederabend“ die Geschichte dieses Jahres. Im April und Mai gibt es zwei weitere Abende im Theater Duisburg. www.duisburg.de

Völkl und Steindl hatten zu ihrem Besuch bei den Amplonianern die 18-jährige Sarah Steinbach mitgebracht, die schon mit zwölf wusste, dass sie Schauspielerin werden will. Zurzeit macht sie ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg und ist eine der 14 jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, die zum Ensemble gehören. Menschen, die sich auf einen Aufruf gemeldet und vorgesungen hatten. Michael Steindl hatte die Idee, einen Liederabend über das Jahr 1968 auf die Bühnenbretter zu bringen, in dem weltweit politisch und gesellschaftlich so unglaublich viel passiert ist, was viele Musiker auch in ihren Songs verarbeitet haben. Musiker wie Joan Baez oder Bob Dylan etwa – „er kann nicht singen, bringt aber eine Botschaft ’rüber’“, so Völkl. Aber es waren nicht nur politische Songs, die die 68-er geprägt haben: Auch Lieder von Udo Jürgens, Peter Alexander, den Bee Gees, Herz-Schmerz-Lieder wie Heintjes „Mama“ und „der Graf von Luxemburg“ von Dörthe stehen für die Zeit vor 50 Jahren.