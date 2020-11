Diebstahl in Rheinberg

Rheinberg Diebe haben es am Wochenende auf die Felgen eines BMW abgesehen. Dafür bockten sie das Fahrzeug auf Kalksandsteine auf.

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, bockten die unbekannten Täter an der Bahnhofstraße in Rheinberg einen schwarzen BMW auf Kalksandsteine auf und stahlen die Felgen.