Pegel steigen schnell Hochwasserwelle erreicht den Niederrhein

Die Hochwasserwelle schiebt sich nach und nach weiter. Auch in Wesel steigt der Pegel wieder schnell. Am Donnerstagmittag hatte der Rhein einen Stand von 7,59 Meter erreicht (plus 0,79 Meter seit Donnerstagmittag). In Rees wurden 6,77 Meter gemessen (plus 0,5 Meter), in Emmerich 5,81 Meter (plus 0,36 Meter). Die Hochwassermarke I dürfte am Niederrhein nach und nach überschritten werden, in Köln war sie es schon am Donnerstagmittag, wie die Hochwasservorhersagezentrale berichtete. Wenn diese Marke überschritten wird, gelten Einschränkungen für die Schifffahrt. Eingestellt wird sie aber erst, wenn die Hochwassermarke II erreicht wird.