Die Rhein-Pegel sind in kurzer Zeit stark gestiegen: In Wesel wurden am Donnerstagabend (15. Juli 2021, 21 Uhr) 7,80 Meter gemessen. Am Mittwochabend (14. Juli 2021, 21 Uhr) waren es 6,43 Meter gewesen. Am Dienstagabend (13. Juli 2021, 21.15 Uhr) 5,95 Meter. Für Samstagnachmittag wurden 9,35 bis 9,60 Meter vorhergesagt (Stand der Prognose: 15. Juli 2021, 17 Uhr). In Rees wurden am Donnerstagabend (15. Juli 2021, 21 Uhr) 6,83 Meter gemessen. Am Mittwochabend (14. Juli 2021, 21 Uhr) waren es 5,68 Meter gewesen. Am Dienstagabend (13. Juli 2021, 21.15 Uhr) 5,30 Meter. Für Samstagnachmittag wurden 8,75 bis 9,00 Meter vorhergesagt (Stand der Prognose: 15. Juli 2021, 17 Uhr).