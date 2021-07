Rhein-Hochwasser in Xanten : Campingplätze müssen teilweise geräumt werden

Xanten Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage steigt das Rhein-Hochwasser weiter. In Xantens Ortsteil Obermörmter brachten Camper und Platzbetreiber deswegen Wohnwagen in Sicherheit.

Am Rheinufer in Xantens Ortsteil Obermörmter ist am Donnerstag der Campingplatz am Landhaus Köpp teilweise evakuiert worden. „Wir müssen räumen“, sagte Inhaber Jürgen Köpp am Vormittag. Der Rheinpegel werde weiter steigen, der untere Teil des Campingplatzes, der direkt am Fluss liege, werde am Freitag wahrscheinlich überschwemmt.