Fotos aus Xanten Rhein-Hochwasser weiter gestiegen – Anwohner füllen Sandsäcke

Die Hochwasservorhersagezentrale von Rheinland-Pfalz erwartete, dass die Höchststände am Niederrhein – vor allem am Pegel Wesel – am Mittwoch (27. Dezember 2023) oder am Donnerstag (28. Dezember 2023) erreicht werden. „Im Anschluss fallen die Wasserstände bis mindestens zum Jahreswechsel“, schrieb die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch.