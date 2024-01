Januar-Hochwasser Rhein-Pegelstände sollen am Niederrhein wieder fallen

Die Pegelstände waren in den vergangenen Tagen schnell gestiegen. Am Sonntagmittag (31. Dezember 2023) wurde zum Beispiel in Wesel noch ein Wasserstand von 7,72 Meter gemessen, am Samstagmittag (6. Januar 2024) waren es 9,17 Meter. Die Schifffahrts-Hochwassermarke I wurden im Laufe der Woche an den Pegeln Köln, Düsseldorf, Wesel und Emmerich überschritten, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz berichtete. Für die nächsten Tage prognostizierte sie eine Entspannung der Lage am Rhein: „Für die kommende Woche werden am gesamten Niederrhein fallende Wasserstände vorhergesagt“, schrieb sie am Sonntag in ihrem täglichen Bericht.