Fotos Rhein-Hochwasser im Januar 2024 – Fotos aus Xanten

Nach derzeitiger Vorhersage ist am Pegel Duisburg-Ruhrort am Samstagnachmittag mit einem Anstieg bis in einen Bereich um 9,50 Meter zu rechnen, erklärt die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz, die den gesamten Rhein im Blick hat. Für die kommende Woche erwartet sie am gesamten Niederrhein fallende Wasserstände. Am Oberrhein und am Mittelrhein fallen die Wasserstände schon wieder.