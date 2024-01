Rhein-Hochwasser im Januar Höchststände am Niederrhein am Samstag und Sonntag erwartet.

Wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in ihrem täglichen Bericht am Samstag schrieb, stiegen die Wasserstände des Rheins an den Pegeln Duisburg,-Ruhrort, Wesel, Rees und Emmerich am Samstagvormittag noch weiter. Sie erwartete die Höchststände am Niederrhein „für den heutigen Samstag und den morgigen Sonntag“. Die Schifffahrts-Hochwassermarke I war im Bereich der Pegel Köln bis Wesel sowie im Bereich des Pegels Emmerich überschritten. „Für die kommende Woche werden am gesamten Niederrhein fallende Wasserstände vorhergesagt“, schrieb die .Hochwasservorhersagezentrale in ihrem Bericht.