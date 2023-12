Fotos aus Xanten Rhein-Pegel sind deutlich gestiegen

Am Niederrhein sind die Pegelstände des Rheins an Weihnachten deutlich gestiegen. Am Dienstagmittag (26. Dezember 2023) wurden in Wesel 9,22 Meter (plus 0,41 seit Montagmittag) und in Rees 8,61 Meter (plus 0,45 Meter) gemessen. Sie sollten auch noch weiter steigen, in Wesel noch mindestens bis Mittwochabend, wie der Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (Elwis) berichtete. Es ist das zweite Hochwasser des Winters 2023/24 am Rhein. Die Hochwassermarke I wurde überschritten. Deshalb gelten Einschränkungen für die Schifffahrt.