Der Campingplatz von Jürgen Köpp (sitzend) liegt direkt am Rhein. Mit Campern bringt er die Wohnwagen in Sicherheit. Sie nahmen die Situation so gut es geht mit Humor: So bekomme er die Chance, auf einem Trecker mitzufahren, sagt Holger Backhaus aus Essen (stehend, vorn).