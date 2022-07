Theodor Scholten aus Xanten angelt seit sieben Jahren am Rhein, wie er sagt. An diesem Freitag (22. Juli 2022) musste er mit seinem Stuhl weiter nach unten rücken, damit die Schnur seiner Angel ins Wasser reichte. Es ist erst das dritte Mal, dass er in diesen sieben Jahren einen so niedrigen Wasserstand erlebt.