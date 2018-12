Drei-Gänge-Menü zum Nachkochen : Silvester-Feuerwerk für den Gaumen

Jürgen Köpp vor seinem Landgasthof in Obermörmter: Der Sternekoch empfiehlt Rotwein zum Hauptgang seines Menüs. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Dieses Silvestermenü steht in keinem Kochbuch: Jürgen Köpp hat es für unsere Leser zusammengestellt und dabei darauf geachtet, dass sich die drei Gänge auch ohne besondere Kenntnisse zubereiten lassen. Was zu beachten ist, erklärt der Sternekoch hier.

Bei ihm sieht es so leicht aus. Jürgen Köpp schnappt sich ein Messer, zerteilt eine Rotkohlrolle, stellt die Stücke auf den Teller, platziert mehrere Knödel daneben, legt das Fleisch in die Mitte und träufelt etwas Sauce auf das Porzellan. Dann schaut er sich das Ergebnis an und korrigiert die Anordnung noch etwas, bis es perfekt ist, dieses Kunstwerk aus Kalbsfilet, Rotkohl, Milch, Eiern, Basilikum, Weißbrot, Äpfeln und einigen Zutaten mehr.

Für die Leser der Rheinischen Post hat Köpp ein Silvestermenü zusammengestellt, und er versichert, dass es jeder nachkochen kann. „Das ist mir wichtig“, sagt der Sternekoch, der den früheren Landgasthof seiner Eltern in Obermörmter in ein Spitzenrestaurant verwandelt hat. Und noch etwas verspricht er, denn auch darauf legt er großen Wert: „Sie bekommen alle Zutaten hier in der Region.“ Im Supermarkt, beim Gemüsehändler, in der Metzgerei, auf dem Wochenmarkt. Auch kurzfristig noch: Köpp hat vor allem Produkte vom Niederrhein genommen und neu kombiniert.

Aber selbst wenn die eine oder andere Zutat nicht mehr greifbar sein sollte, funktioniere das Menü, sagt Köpp, der im aktuellen Restaurantführer Gault Millau wieder 17 von 20 möglichen Punkten bekommen hat. „Sie können anstelle des Kalbsfilets zum Beispiel Schweinefilet oder Hähnchenbrust verwenden. Oder anstelle des Steinbeißerfilets genauso gut Forellen- oder Kabeljaufilet.“ Das Menü lasse sich auch gut vorbereiten, viele Arbeitsschritte könnten schon vorher erledigt werden, um abends mehr Zeit für die Gäste zu haben. Schließlich soll das gemeinsame Erleben nicht zu kurz kommen. „Darum geht es doch beim Essen, um das Zusammensitzen, um die Kommunikation“, sagt Köpp. Genau dafür hat er das Menü zusammengestellt.

Vorspeise: Dialog von Rote Bete und Champagner mit Steinbeißer

Champagnersauce

Zutaten: 1 Zwiebel, 0,2 Liter Weißwein (trocken), 3 Esslöffel (EL) Sahne, 80 Gramm kalte Butter, 2 EL Crème fraîche, Salz, Zitronensaft.

Anleitung: Eine Zwiebel würfeln und zusammen mit 0,2 Liter Weißwein kochen lassen bis es auf ein Viertel der Flüssigkeit reduziert ist. Drei Esslöffel Sahne hinzugeben und erneut einkochen lassen. Anschließend 80 Gramm kalte Butter einrühren und dann die Sauce durch ein Sieb drücken. Nun mit Salz und Champagner oder Sekt abschmecken und abschließend mit zwei Esslöffel Crème fraîche aufschlagen.

Rote-Bete-Nudeln

Zutaten: 200 Gramm Mehl, 2 Eier (M), 2 Prisen Salz, Muskat, 2 Tropfen Öl, 500 Milliliter Rote Bete Saft.

Anleitung: Das Mehl, die Eier, die Prisen Salz und Muskat sowie die drei Tropfen Öl zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig bei Raumtemperatur für zehn bis 15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Den Teig dünn ausrollen und in dünne Streifen schneiden. Die Nudeln in kochendem Salzwasser garen und abschließend in kaltem Wasser abschrecken. Den Rote-Bete-Saft auf etwa 250 Milliliter einkochen lassen und die gegarten Nudeln im nicht kochenden Saft wieder erhitzen und ziehen lassen. Abschließend mit Salz und Muskat abschmecken.

Rote-Bete-Püree

Zutaten: 5 mittelgroße Kartoffeln, 4 EL Sahne, 7 dünne Scheiben Butter, eine halbe pürierte Rote Bete (weich gekocht), Salz, Muskat.

Anleitung: Fünf mittelgroße Kartoffeln schälen und in Salzwasser weich kochen und nach dem Garen trocken dämpfen. Zweimal durch die Kartoffelpresse drücken. Vier Esslöffel Sahne hinzugeben und nacheinander sieben dünne Scheiben kalte Butter einrühren. Mit Salz, Muskat und Himbeeressig abschmecken. Die rote Bete vorsichtig unter das Kartoffelpüree heben.

Steinbeißerfilets

Zutaten: 100 Gramm Steinbeißerfilets pro Person (ohne Gräten und Haut), etwas fein gehackter Basilikum, Salz, Fett.

Anleitung: Die Filets salzen und anschließend in der Pfanne mit etwas Fett von beiden Seiten braten, bis der Garpunkt erreicht ist. Abschließend werden die Filets mit etwas fein gehacktem Basilikum eingerieben.

Hauptgang: Kalbsfilet mit Basilikum gratiniert und knusprigem Rotkohl

Grundsauce

Zutaten: 2 Kilogramm gehackte Kalbsknochen, 200 Gramm Sellerie, 200 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm Möhren, 0,4 Liter Rotwein, 6 Liter Wasser, Fett, Stärke.

Anleitung: Die Knochen in einem Bräter mit etwas Fett dunkel anrösten. Sellerie, Möhren und Zwiebeln schälen, waschen und gewürfelt zu den Knochen geben und ebenfalls rösten. Immer wieder werden die Knochen und das Gemüse mit Rotwein abgelöscht, damit eine dunkle Farbe entsteht. Nun wird der Bräter mit Wasser aufgefüllt. Den Fond zwei bis drei Stunden leicht köcheln lassen, danach wird er mit einem Sieb und Tuch passiert und wieder auf ein Viertel reduziert. Abschließend wird die Grundsauce mit etwas Stärke gebunden und je nach Geschmack mit etwas kalter Butter, Salz, Portwein, Senf oder frischen Kräutern abgeschmeckt.

Kalbsfilet



Zutaten: 4 Stücke Kalbsfilet à 140 bis 160 Gramm ohne Sehnen, Senf, etwas Salz, Pfeffer, Fett.

Anleitung: Das Kalbsfilet salzen, pfeffern und im Fett braten, bis der gewünschte Garpunkt erreicht ist. Nach dem Braten wird das Filet mit dem grobkörnigen Senf mariniert.

Basilikumkruste

Zutaten: 50 Gramm frisches Weißbrot ohne Rinde, 40 Gramm kalte Butter, Basilikum, Salz.

Anleitung: Das Weißbrot pürieren, den Basilikum gehackt dazugeben und erneut kurz pürieren. Die Butter mit der Weißbrotmasse zu einem gleichmäßigen Teig verkneten und mit Salz abschmecken. Nun etwas von der Masse nehmen und flach ausklopfen. Die Kruste nun auf das gebratene Kalbsfilet geben und bei Oberhitze gratinieren.

Rotkohlstrudel

Zutaten: 1 Zwiebel (in Würfel geschnitten), 1 Rotkohlkopf, Rotwein, Thymian (gehackt, Menge je nach Geschmack), Basilikum: Menge je nach Geschmack (fein gehackt), Brickteig, Salz, Pfeffer, Balsamico.

Anleitung: Den Rotkohl von den äußeren Blättern befreien und vierteln. Nun die Viertel in sehr feine Würfel schneiden. Die Zwiebeln anschwitzen und die Rotkohlstreifen dazu geben. Etwas Rotwein und Salz dazugeben und den Rotkohl garen, bis der gewünschte Punkt erreicht ist. Nun den Rotkohl mit Salz, Pfeffer, Balsamico und wahlweise Basilikum oder Thymian abschmecken und mit einem Küchentuch ausdrücken. Zum Schluss den Rotkohl im Brickteig fest einrollen und in viel Fett goldbraun anbraten.

Schnittlauch-Pilz-Knödel

Zutaten: 300 Gramm Weißbrot (gewürfelt), Pilze – je nach Bedarf, 200 Milliliter Milch, 4 Eigelb, 4 Eiklar, pürierte Blattpetersilie, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Muskat.

Anleitung: Die Pilze werden gewaschen, gewürfelt, angeschwitzt und anschließend in einem Sieb abgetropft. Mit Salz, Pfeffer, Balsamico und fein geschnittenem Schnittlauch abschmecken. Das gewürfelte Weißbrot wird mit vier Eigelb und 200 Milliliter lauwarmer Milch in eine Schüssel mit Schnittlauch und der pürierten Blattpetersilie gegeben. Die Masse mit Salz und Muskat abschmecken, Eiklar mit einer Prise Salz zu Eischnee aufschlagen und vorsichtig unter die Masse heben. Den Knödelteig in einen Bratschlauch einrollen, mit Alufolie überziehen und in siedendem Wasser 20 bis 25 Minuten garen lassen.

Dessert: Haselnusstasche mit Elstarapfelfüllung

Haselnusstasche

Zutaten: 500 Milliliter Milch, 5 Volleier (M), 2 Eigelb, 100 Gramm Haselnüsse (gemahlen), 180 Gramm Zucker, 2 cl Amaretto, 200 Gramm Mehl.

Anleitung: Die Zutaten in der oben genannten Reihenfolge zu einem glatten Teig verrühren und 5 bis 10 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. In einer Pfanne mit etwas Fett bei mittlerer Hitze ausbacken. Abschließend mit einem Küchentuch das Fett herausdrücken.

Apfelfüllung

Zutaten: 4 bis 5 Äpfel, 125 Gramm Rosinen, etwas Minze, Apfelpüree, Puderzucker, Amaretto.

Anleitung: Äpfel schälen und würfeln. Apfelwürfel mit Apfelpüree und Rosinen erhitzen, mit Puderzucker und Amaretto abschmecken. Masse in Haselnusstasche einrollen. Im Backofen leicht nachtemperieren.

Vanilleschaum

Zutaten: 0,5 Liter Milch, 0,5 Liter Sahne, 2 bis 3 Vanilleschoten, 200 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Crème fraîche (30/32 Prozent Fett), 0,6 Liter geschlagene Sahne, eine halbe Zitrone, 2 cl Amaretto, Stärke.

Anleitung: Vanilleschoten auskratzen und mit Mark, Sahne und Milch in einen Topf geben. Auf etwa ein Viertel reduzieren lassen. Reduktion mit Stärke binden und mit Puderzucker abschmecken. Die Masse durch ein Sieb drücken und auskühlen lassen. Abschließend die Crème fraîche unterrühren, die geschlagene Sahne unterheben und mit Amaretto und Zitronensaft abschmecken.