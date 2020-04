Rezept für die Ostertage : Cappuccino aus Spargel für zu Hause

Xanten Auf den Restaurant-Besuch müssen wir im Moment verzichten. Sternekoch Jürgen Köpp hat deshalb für unsere Leser ein Rezept herausgesucht, das sich leicht daheim zubereiten lässt.

Auszeichnungen Jürgen Köpp betreibt das gleichnamige Landhaus in Obermörmter. Seine Leistungen werden regelmäßig von Restaurantkritikern gewürdigt. Seit 1992 erhielt er zum Beispiel 28 Mal hintereinander einen der begehrten Michelin-Sterne, zuletzt in diesem Frühjahr. Der Restaurantführer Gault & Millau zählt ihn zu den besten Köchen in Nordrhein-Westfalen.

Anleitung Etwas Butter in einem Topf zerlassen, Schalotten und Spargel hinzugeben, alles vorsichtig anschwitzen. Mit Brühe auffüllen und kochen lassen (bis der Spargel ganz weich ist). 0,3 Liter Sahne hinzugeben und das Ganze etwas reduzieren, also einkochen – mit dem Ziel, den Wassergehalt zu verringern und so den Geschmack zu intensivieren. Mit einem Mixer dann das Ganze pürieren, durchsieben, die Suppe mit Creme Fraiche, Salz sowie Muskat abschmecken und sie anschließend mit der geschlagenen Sahne mit einem Rührstab aufschäumen. Zum Schluss die Suppe mit fein geschnittenem Schnittlauch verfeinern. Den geräucherten Lachs mittig in einem tiefen Teller platzieren und mit der Suppe umgießen. Köpp schlägt noch eine Alternative für das Anrichten vor: Sie können die Suppe auch in eine Tasse gießen und sie dann mit etwas geschlagener Sahne bedecken. so wie man es mit Milchschaum bei einem Cappuccino macht. Zum Schluss verzieren Sie Ihren Spargel-Cappuccino mit Balsamico-Essig.