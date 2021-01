Jedem Verein das passende Röhrchen : Rewe-Markt in Sonsbeck stellt Spendenwand auf

Dominic Zimmer, Filialleiter des Rewe-Marktes Peeters in Sonsbeck, vor der selbst gebauten Spendenwand. Sie steht nun am Marktausgang. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Kunden bekommen pro zehn Euro Einkaufswert einen Chip, mit dem sie Vereine und Einrichtungen in der Gemeinde Sonsbeck unterstützen können. Die Aktion startet am Montag, 1. Februar.

Der Spendenbereitschaft der Rewe-Kunden können sich die Vereine und Einrichtungen in Sonsbeck schon mal gewiss sein. „Wir haben in der vergangenen Woche bereits Geld aus der Spendenwand herausgeholt“, sagt Dominic Zimmer und lacht. Der Filialleiter des Rewe-Marktes Peeters in Sonsbeck hat die Wand mit 27 angebrachten Röhrchen selbst zusammengebaut. Jedes Röhrchen steht für einen Verein oder eine Einrichtung für Kinder in der Gemeinde. Mit der am heutigen Montag startenden Aktion sollen sie in der Corona-Zeit finanziell unterstützt werden. Doch statt mit Geld sollen die Röhrchen mit speziell gefertigten Chips gefüllt werden. Zimmer erklärt das Konzept.

„Pro zehn Euro Einkaufswert erhalten unsere Kunden an der Kasse einen Chip“, sagt der Filialleiter. Der ist rot und stellt ein lächelndes Gesicht dar. „Der Chip ist nicht für den Einkaufswagen gedacht“, ergänzt Zimmer schmunzelnd. „Die Kunden können ihn beim Hinausgehen in eines der 27 Röhrchen unserer Spendenwand stecken.“ Bis Samstag, 27. Februar, sollen sich so nach und nach die Rohre füllen. Denn jeder Chip ist zehn Cent wert. „Der bis dahin erzielte Betrag wird den Vereinen und Einrichtungen zur freien Verfügung gespendet“, so Zimmer. Zur Auswahl stehen unter anderem die Katholische Landjugend, das Unternehmen Zündkerze oder der Kinderschutzbund Peter Pan. Aber auch Kindergärten können unterstützt werden sowie Vereine aus den Ortschaften wie der Förderverein St. Georg Labbeck. „Die Idee habe ich von einem Kollegen aus Rhede“, sagt Zimmer. „In dem Rewe-Markt dort sind innerhalb eines Monats insgesamt 11.000 Euro zusammengekommen.“ Nun hofft der Sonsbecker auf eine ähnlich hohe Spendensumme. „Uns ist es wichtig, in schwierigen Zeiten zu helfen.“