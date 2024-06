Entspannte und stressfreie Einkaufsatmosphäre So war die erste Stille Stunde im Rewe in Xanten

Der Rewe-Markt in Xanten hat eine sogenannte Stille Stunde eingeführt. Dafür war am Mittwochabend die Premiere. Um 19 Uhr wurde die Hintergrundmusik ausgeschaltet, die Kassen leiser gestellt, und es wurde nichts mehr in die Regale eingeräumt. Dadurch soll das Einkaufen auch für reizempfindliche Menschen angenehmer werden. Künftig geht die Stille Stunde an jedem Mittwoch von 19 Uhr bis 22 Uhr im Rewe-Markt in Xanten.