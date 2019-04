Notarzt-Standort : Kreis ringt weiter um Lösung

Die Rettungswache am Krankenhaus in Xanten (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten In der Debatte um den Rettungsdienstbedarfsplan im Kreis Wesel hat Landrat Müller versichert, dass Xantens Interessen bei der Entscheidung über die Notarztstandorte berücksichtigt werden.

Weitergehende Zusagen machte Müller aber nicht. Allgemein sagte der Landrat: „Es wird zu deutlichen Verbesserungen in der notärztlichen Versorgung kommen.“ Der Kreis plane Investitionen „in Millionen-Höhe“ in Gebäude, Fahrzeuge und Material. Ein Gutachter prüft im Auftrag der Kreisverwaltung Änderungen für den Rettungsdienst. Ziel ist, dass die Einsatzkräfte in mindestens 90 Prozent der Notfälle innerhalb der sogenannten Hilfsfrist von zwölf Minuten bei den Patienten sind. Bisher gelingt das in knapp 89 Prozent aller Fälle.