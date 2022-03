Nachbarschaftshilfe in Sonsbeck : Premiere im Treffpunkt Repair-Café

Nachbarschaftskoordinatorin Gabriele van Royen staunte über die Fähigkeiten von Maria Nellesen (90) an der Nähmaschine. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Der Auftakt des Reparatur-Dienstes der Nachbarschaftsberatung im Sonsbecker Kastell war erfolgreich – auch wenn hinterher nicht alles wieder wie gewünscht funktionierte.

An einem Tisch im Kastell sitzt Ria Nellesen, vor sich Nähgarn, Schere und eine Nähmaschine. „Eine Pfaff“, sagt sie, „die ist schon mehr als 55 Jahre alt.“ Die hat sich die Sonsbeckerin von der Aussteuer-Versicherung gekauft, kurz nach ihrer Hochzeit. „Die macht keine Probleme, die läuft wie geschmiert“, erzählt sie, „und die kann auch stopfen.“ Nähen ist das Hobby der 90-Jährigen. „Ich hab‘ ja Zeit genug. Früher hab‘ ich für meine drei Söhne immer die Hosen repariert. Jungs haben ja eher die Sachen kaputt gemacht als Mädchen.“ Ria Nellesen ist die Älteste im Team der Nachbarschaftsberatung (NBB), die Hilfe leistet, wo Hilfe gebraucht wird. Nachbarschaftshilfe eben.

Sie gehörte zu den „pensionierten Fachkräften“, die Nachbarschafts-Koordinatorin Gabriele van Royen fürs erste Repair-Café am Montagnachmittag im Kastell gewonnen hat. „Reparieren statt Wegwerfen“ lautete die Devise. Jeder und Jede konnte ohne Anmeldung vorbeikommen und kostenfrei Toaster oder Haartrockner, Staubsauger oder das kaputte Bügeleisen reparieren lassen. Wer wollte, gab eine Geldspende für die Flüchtlingshilfe in eine Box.

Heinrich Haas ist 84 Jahre alt und technisch versiert. Sein Können stellt er gern in den Dienst der guten Sache. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Nachbarschaftshelfer werden noch gesucht Nachbarschaftsberatung (NBB) 15 Ehrenamtliche arbeiten bei der Leader-NBB Sonsbeck mit, Koordinatorin ist Gabriele van Royen. Sie freut sich über jede(n), die (der) mithelfen will bei der NBB, die ihr Büro im Rathaus an der Herrenstraße hat. Sie ist auch für Menschen, die Hilfe brauchen, per Mail (gabriele.van.royen@sonsbeck.de), telefonisch unter 02838 36159 oder mobil unter 0176 22549177 erreichbar. Fahrräder für Flüchtlinge Auch Hubert Verholen war beim ersten Repair-Café im Kastell, und zwar deswegen, weil er fünf Fahrräder repariert hat, die Bürger aus der Gemeinde für Flüchtlinge geschenkt haben. „Wir wollen den beiden örtlichen Fahrradhändlern keine Konkurrenz machen“, betont Nachbarschafts-Koordinatorin van Royen.

Eine Dame aus Alpen hat ihre Kaffeemaschine mitgebracht. „Da funktioniert die Digitalanzeige nicht mehr.“ Drei oder vier Jahre sei sie erst alt. „Meine Mutter wollte den Filter wechseln und ist an verschiedene Knöpfe an der Anzeige gekommen. Seitdem geht nichts mehr“, erzählt sie. Sie muss leider mit der kaputten Kaffeemaschine wieder nach Hause fahren. Denn auch Heinrich Haas und Kurt Hannoschök aus Labbeck, der eine 84 Jahre alt, der andere 80, können ihr nicht helfen, obwohl sich beide auskennen mit der Elektrik. Hannoschök beispielsweise hat Elektriker gelernt. „Aber ich habe den Beruf nie ausgeübt“, sagt er. „Ich habe in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in der Stahlindustrie gearbeitet.“

Spricht’s und holt den Schraubendreher aus seiner Werkzeugtasche, um einen Wasserkocher aus Glas aufzuschrauben, an dem der An-Aus-Schalter kaputt ist. „Der ist echt alt, bestimmt 13 Jahre. So einen habe ich bis heute nicht mehr gefunden“, bedauert die 69-Jährige, die seit 43 Jahren in Sonsbeck lebt, bis zum Ruhestand ein Fotogeschäft in Straelen hatte und technisch alles andere als unbegabt ist. Aber an ihrem Wasserkocher hat sie sich bisher die Zähne ausgebissen. Genau wie Kurt Hannoschök, der nach einiger Zeit aufgeben muss. Trotzdem war‘s für beide ein nettes Zusammentreffen. Während des Reparatur-Versuchs haben sie festgestellt, dass sie beide in Mülheim an der Ruhr groß geworden sind.

Neben Hannoschök setz sich Labbecks Ortsvorsteher Johannes Dieter Hinßen an den Tisch und greift sich ein Dampf-Bügeleisen, das eine Frau abgegeben hat, weil da immer Wasser vorne aus der Düse tropft. „Da war einfach zu viel Wasser drin.“ Der Landwirt, der für die CDU im Gemeinderat sitzt, hat das Problem nach kurzer Zeit gelöst. „Das Dampfbügeleisen darf nur bis zur Markierung gefüllt werden, sonst läuft das Wasser vorne raus, weil die Klappe über der Düse undicht ist“. Hinßen ist nach Sonsbeck gekommen, da er ohnehin einen Termin im Rathaus hat und sich bei der Gelegenheit im Kastell umschaut und mit Gabriele van Royen unterhält, weil er „so etwas gerne auch im Pfarrheim in Labbeck anbieten würde“.

Seine Hilfe bietet bei der Repair-Café-Premiere auch Johannes Münks an. Der 68-jährige Doktor der Agrarwissenschaften hat bis zum Ruhestand Prozessautomatisierung gemacht und sich im Nebenerwerb auf seinem Hof in Meerbusch auf Pferde spezialisiert. Um die kümmert sich jetzt sein Sohn. Münks ist mit seiner Frau vor drei Jahren nach Sonsbeck gezogen. Er kennt sich aus mit der Software von Computern, hat seinen eigenen Laptop mitgebracht. Auch er ist ehrenamtliches Mitglied der Nachbarschaftsberatung, betreut eine ältere Dame, geht mit ihr spazieren oder holt sie aus dem Altenheim ab und geht mit ihr einen Kaffee trinken. „Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben und möchte etwas an andere Menschen zurückgeben“, begründet er sein Engagement bei der Leader-Nachbarschaftsberatung.

Die gibt es jetzt im dritten Jahr, ist bis Dezember verlängert worden. Gabriele van Royen hofft, dass die NBB weiter aus dem Leader-Topf gefördert wird. Entsprechende Anträge sind gestellt. Denn die Nachbarschaftsberatung hat noch viel vor. Repair-Cafés auch in Hamb und Labbeck, einen Nähkursus in einer Schule beispielsweise. Das Handy-Seminar für Senioren alle vier Wochen freitagsabends in den Räumen der Caritas-Tagespflege An der Stau soll weiterlaufen, das Tanzcafé im Kastell soll reaktiviert werden, das wegen Corona bislang nur einmal stattfinden konnte. 120 Frauen und Männer hatten sich da zum Tanzen getroffen. Das ist jetzt schon zwei Jahre her.

