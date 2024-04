Spende überreicht Repair-Café Xanten unterstützt Malteser Hospizdienst

Das Repair-Café in Xanten ist im Juli 2022 gestartet. An jeweils einem Samstag im Monat können Bürger mit defekten Haushalts- und Elektrogeräten, mit Textilien und Fahrrädern ins Haus der Begegnung kommen, um sie dort zusammen mit den ehrenamtlichen Fachleuten wieder instand zu setzen oder ans Laufen zu bringen. Dadurch soll weniger im Müll landen. So kam zum Beispiel ein Mann zum Repair-Café, der sich über einen großen Versandhändler einen Fernseher mit integriertem DVD-Player gekauft hatte. Zuhause musste er feststellen, dass das neue Gerät nicht funktionierte. Wie das Repair-Café berichtet, verzichtete der Versandhändler auf Rücknahme und Reparatur, sondern lieferte lieber einen neuen Fernseher. Der Kunde wollte das defekte Gerät aber nicht wegwerfen. Also kam er zu den Fachleuten des Repair-Cafés, und sie brachten den Fernseher zum Laufen. Nun hat der Mann zwei TV-Geräte.