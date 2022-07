Repair-Café in Xanten : „Wir wollen verhindern, dass alles sofort weggeworfen wird“

Gerd Böllerschen bei den Vorbereitungen für Samstag. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In Xanten öffnet am Samstag ein Repair-Café, also eine Selbsthilfewerkstatt. Einer der Initiatoren ist Gerd Böllerschen. Im Interview spricht er über die ersten Anmeldungen, Anleitungen auf Youtube und Freudentränen.