Alena Guyens erfüllt sich einen Traum Xantens Innenstadt hat wieder ein Reisebüro

„Ich schicke gerne Leute in den Urlaub“: Für Alena Guyens stand schon während der Schulzeit fest, dass sie einmal in die Tourismus-Branche einsteigt. Und so war es klar, dass sie nach dem Abi nicht studieren geht, sondern eine Ausbildung zur Tourismus-Kauffrau macht. „Bei einer Firma hier in der Nähe, da habe ich danach auch ein paar Jahre gearbeitet“, erzählt sie. Am vergangenen Samstag hat sich die 25-Jährige dann einen Traum erfüllt und ein eigenes Reisebüro an der Gasthausstraße 5 eröffnet.