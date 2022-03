Testlauf gegen Keime : Reinigung von Biotonnen in Sonsbeck startet im April

In Sonsbeck sollen Biotonnen in diesem Jahr einmalig gereinigt werden (Symbolfoto). Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Sonsbeck Um die Keim- und Geruchbildung in Biotonnen bei steigenden Temperaturen zu verhindern, startet die Gemeinde testweise die Reinigung der Abfallbehälter. Das müssen Bürger beachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Sonsbecker Rat hat in seiner Dezember-Sitzung beschlossen, dass im Jahr 2022 alle Biotonnen in der Gemeinde testweise einmalig gereinigt werden. Der erste Reinigungstermin für die Biotonnen steht nun fest: Er findet am Freitag, 8. April, statt.

An diesem Tag beginnt die Firma Wisto-Service mit der Reinigung der Biotonnen im Revier 2 (Labbeck, Hamb und Sonsbeck Außenbereich). Bürger sind aufgerufen, ihre Biotonnen am Reinigungstag nach der Entleerung noch an der Straße stehen zu lassen, weil der Spezial-Waschwagen dem Entsorgungsfahrzeug mit zeitlicher Verzögerung folgt. Die Reinigung kann bis maximal 19 Uhr erfolgen. Eine nachträgliche Reinigung der Biotonnen an einem anderen Termin kann nicht angeboten werden, so die Gemeinde.

Mit der Reinigung der rund 2100 Biotonnen in den verschiedenen Größen von 120 Liter, 240 Liter und 1100 Liter ist die Firma Wisto-Service aus Oberhausen beauftragt, die dem Entsorgungsfahrzeug der Firma Schönmackers am jeweiligen Abfuhrtag auf seiner Tour zeitversetzt folgt. Die Biotonnen müssen für die Reinigung entleert sein. Die Entfernung der Bioabfallreste durch die Reinigung soll verhindern, dass sich bei steigenden Temperaturen Keime bilden oder Gerüche entwickeln. Für diesen einmaligen Service entstehen den Bürgern keine zusätzlichen Kosten.

Die Reinigungstermine für die Biotonnen im Revier 1 (Sonsbeck Innenbereich) finden am Freitag, 3. Juni, und am Freitag, 23. September, statt. Das Revier 1 muss voraussichtlich in zwei Reinigungsbereiche unterteilt werden. Über die Einteilung dieser beiden Reinigungsbereiche wird die Gemeinde Sonsbeck rechtzeitig informieren.

Die Reinigungstermine sind nicht im Abfallkalender aufgeführt, weil diese beim Druck der Abfallkalender noch nicht feststanden. In der Müll-Alarm-App der Firma Schönmackers wird auf die Termine hingewiesen.

(RP)