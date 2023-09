Kirmes-Feuerwerk am Naturschutzgebiet „Ist das Euer Ernst, liebe Stadt Rees?“

Die Rinder der Xantener Familie Fell leben in einer Idylle. Ihre Weiden liegen an der Reeser Schanz, einem Naturschutzgebiet. Zum Schutz von Flora und Fauna gelten dort strenge Regeln, wie Sabrina Fell weiß. Sie kennt sie, auch sie als Landwirtin unterliegt diesen Regeln, weil sie ihre Rinder in dem Naturschutzgebiet weiden lässt. Umso weniger versteht die Landwirtin, dass dort einmal im Jahr ein großes Feuerwerk abgefeuert wird. Zum Abschluss der Kirmes in Rees. Die Stadt liegt gegenüber der Reeser Schanz und lässt das Feuerwerk von der gegenüberliegenden Rheinseite abfeuern.