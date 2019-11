Private Realschule Sonsbeck : Modell mit Vorbildcharakter und Aussicht auf Erfolg

Meinung Sonsbeck Die private Realschule Sonsbeck bietet mit Einbindung der Betriebe in den Schulalltag eine gute Lösung in Zeiten des Azubi-Mangels.

Jahr für Jahr beklagen Handwerkskammern und Unternehmerverbände aufs Neue, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht mehr besetzt bekommen und junge Menschen lieber studieren gehen. Doch während anderswo Pakte geschlossen und Maßnahmenkataloge erarbeitet werden, packt man das Problem in Sonsbeck einfach da an, wo es am ehesten zu lösen ist: vor Ort.