Kinderbuchautor für Workshop zu Gast Sonsbecks Realschüler bekommen Schreibtipps vom Profi

Im Anschluss an die Lesungen gab Armin Pongs interessierten Kindern die Möglichkeit, an einer Schreibwerkstatt teilzunehmen, in der sie professionelle Tipps erhielten. „Das Schreiben eines eigenen Kapitels bereitete allen große Freude“, so Laarmanns. „Zwei Schüler durften am Ende ihr Kapitel vorlesen und ernteten dafür von den anderen Kindern großen Applaus.“