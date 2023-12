Zwischen Xanten und Duisburg Nur leichte Fahrplanänderungen bei RB31

Ab Sonntag, 10. Dezember, gibt es bei der Bahn einen neuen Fahrplan. Auch die RB31 zwischen Xanten und Duisburg wird davon betroffen sein, allerdings nur sehr geringfügig, wie es von einem Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn heißt. So gibt es als einzige Änderung bei den Fahrtzeiten eine geänderte Abfahrtszeit in Millingen: Statt um 19.42 Uhr fährt die RB31 wochentags ab dem 10. Dezember eine Minute früher ab, also um 19.41 Uhr. Ansonsten sollen sich lediglich einige der fünfstelligen Zugnummern ändern, die zur Identifizierung der Züge dienen.