Anfang Oktober : Erneut einzelne Zugausfälle wegen Bauarbeiten auf RB31-Strecke

Xanten/Moers/Duisburg Anfang Oktober gibt es wieder Bauarbeiten auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31. Deshalb fallen am Abend und in der Nacht zwischen Moers und Duisburg einige Züge aus. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Demnach sind Züge betroffen, die am Donnerstag, 1. Oktober, und Freitag, 2. Oktober, um 21.01 Uhr, 22.01 Uhr und um 23.01 Uhr losfahren und jeweils um 21.10 Uhr, 22.10 Uhr und 23.10 Uhr in Alpen und um 21.18 Uhr, 22.18 Uhr und 23.18 Uhr in Rheinberg halten. Sie enden an diesen beiden Abenden in Moers, von dort geht es mit dem Bus weiter nach Duisburg. Am Samstag, 3. Oktober, gilt das für den Zug, der um 0.01 in Xanten startet und um 0.10 in Alpen und um 0.18 Uhr in Rheinberg ist. Auch er wird in Moers von einem Bus abgelöst. Auch für die Verbindungen um 1.37 Uhr und um 2.37 Uhr in Moers wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.