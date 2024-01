Modernisierung zwischen Xanten und Rheinberg RB31 am Niederrhein soll pünktlicher werden

Die Regionalbahn (RB) 31 soll zuverlässiger werden und pünktlicher fahren. Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert in den nächsten Jahren die 20 Kilometer lange Strecke zwischen Rheinberg und Xanten. Wie das Unternehmen mitteilte, werden dafür 92 Millionen Euro in die Digitalisierung der Infrastruktur investiert. Danach soll der Zugverkehr in diesem Abschnitt mit modernen Stellwerken sowie neuer Leit- und Sicherungstechnik gesteuert werden. Außerdem sollen neun Bahnübergänge modernisiert und weitere 15 Bahnübergänge an die neue Technik angepasst werden.