Schienenersatzverehr am Abend : Züge der RB31 fallen aus – weil Stellwerk nicht besetzt ist

Schienenersatzverehr am Abend

Ein Zug der RB31 in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Rheinberg/Moers Am Dienstagabend fallen Züge der RB31 zwischen Millingen und Moers aus. Der Grund ist ein unbesetztes Stellwerk der Deutschen Bahn, wie die Nordwestbahn mitteilte. Sie setzt Busse zwischen Xanten und Moers ein.

Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr am Dienstagabend fallen Verbindungen der Regionalbahn (RB) 31 aus. Betroffen seien die Züge um 18.01 und um 19.01 ab Xanten und sowie um 18.10 und 19.10 ab Duisburg, teilte die Nordwestbahn mit. Es werde ein Schienenersatzverkehr zwischen Xanten und Moers eingerichtet. In Xanten fahre der erste Bus um 18.05 Uhr und verkehre dann im Pendelverkehr. In Moers starte der erste Bus um 18.30 Uhr.