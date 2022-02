Designentwurf des Herstellers : So soll die neue RB 31 aussehen

So soll die neue RB 31 aussehen

Xanten/Rheinberg Ab 2025 sollen neue Fahrzeuge auf der Strecke der RB 31 fahren – und zwar mit Strom statt mit Diesel. Die Züge werden vom Hersteller CAF gebaut. Auftraggeber VRR zeigt einen ersten Desigentwurf.

Außerdem sollen die Fahrzeuge „großzügige Einstiegsbereiche“ erhalten, „um einen zügigen Fahrgastwechsel zu ermöglichen“, berichtet der VRR weiter. Die Züge sollen auch so gebaut werden, dass Fahrgästen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder Fahrrad gut einsteigen können. In den Waggons werde ein Teil der gepolsterten Sitze in Reihe angeordnet und der andere Teil vis-à-vis. Sie würden mit einem großzügigen Abstand zueinander verbaut. Darüber hinaus seien geplant: Klapptische, Steckdosen zum Laden von Laptops, Smartphones oder Tablets sowie ein für Fahrgäste kostenloses WLan-Netz. Dadurhc sollen vor allem Pendler während der Fahrt Arbeiten können.