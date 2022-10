Erneut Zugausfälle : Weiter Pendlerfrust auf der Strecke der RB 31

Xanten/Duisburg Auf der Strecke der RB31 wird zurzeit gebaut, zusätzlich fallen auf einem Abschnitt die Züge wegen unbesetzter Stellwerke über mehrere Stunden aus. Und auch der Schienenersatzverkehr fährt nicht immer, wie ein Pendler berichtet.

Fahrgäste der Regionalbahn (RB) 31 müssen weiter mit Einschränkungen rechnen. Zusätzlich zu einer Baustelle auf der Strecke war am Mittwoch auch wieder ein Stellwerk der DB Netz AG über mehrere Stunden unbesetzt, wie die Rhein-Ruhr-Bahn mitteilte. Das Problem bestehe auch am Donnerstag, erklärte das Unternehmen weiter. Zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr würden dadurch Züge ausfallen. Deshalb fahre die RB 31 in dieser Zeit nur zwischen Duisburg und Trompet sowie zwischen Rheinberg und Xanten. Es werde versucht, für den Abschnitt zwischen Trompet und Rheinberg kurzfristig einen Schienenersatzverkehr einzurichten.