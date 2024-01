Tarifstreit mit der GDL Streik bei Rhein-Ruhr-Bahn endet früher – aber noch Einschränkungen bei RB31

Wie die Rhein-Ruhr-Bahn am Freitagmorgen mitteilte, hat ihre Muttergesellschaft, die Transdev-Gruppe, in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) „eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende der Warnstreiks erreicht“. Das Unternehmen sei der GDL „einen Schritt entgegengekommen“ und habe ein neues Angebot vorgelegt. Am Montag, 15. Januar, würden die Tarifverhandlungen fortgeführt. Der Streik werde deshalb am Freitag, 12. Januar, 12 Uhr, frühzeitig beendet, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Streik sollte ursprünglich bis 18 Uhr andauern.