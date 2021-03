Verspätungen und Zugausfälle : Politik fordert Qualitätsanalyse für die RB 31

Kreis Wesel Die Politik im Kreis Wesel kritisiert die Verspätungen und Zugausfälle auf der Strecke der Regionlbahn 31. Vom VRR fordert sie eine Qualitätsanalyse und macht den Fahrgästen Hoffnung auf Verbesserungen.

Auch an den Bahnhöfen seien Verbesserungen geplant, berichteten die Christdemokraten weiter. Demnach sollen in Rheinberg (Gleis 1), Millingen (Gleis 2), Alpen (Gleis 1) und Xanten (Gleis 1) die Bahnsteige auf einer Länge von 175 Metern auf eine Höhe von 76 Zentimetern angehoben werden, damit ein barrierefreier Einstieg in die Fahrzeuge möglich wird. In Millingen, der einzigen Kreuzungsmöglichkeit zwischen Rheinkamp und Xanten, solle außerdem der Bahnsteig 3 neu gebaut werden. Außerdem wolle die Deutsche Bahn das Stellwerk in Rheinkamp erneuern. Frank Berger, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, warnte das Unternehmen aber vor „Knausrigkeit am falschen Platz“. Das neue Stellwerk müsse in der Lage sein, einen 30-Minuten-Takt bis Xanten zu ermöglichen.