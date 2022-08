RB31 zwischen Xanten und Duisburg : Personalnot im Stellwerk stoppt „Niederrheiner“

Xanten/Alpen/Rheinberg Auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 fallen am Donnerstagabend kurzfristig Züge aus. Hintergrund ist ein unbesetztes Stellwerk. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

RB31 von Xanten nach Duisburg Hbf

Die Verbindung am Donnerstag (18. August 2022) um 22.01 Uhr ab Xanten falle aus. Um die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, fahre ein Schienenersatzverkehr zwischen Xanten und Duisburg Hbf. Zusätzlich sei die Verbindung um 23.01 Uhr betroffen. Hier verkehre der Schienenersatzverkehr von Xanten bis Rheinberg .

RB31 von Duisburg Hbf nach Xanten

Die Nordwestbahn bitte Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0541 2002 4321 zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern sei in den Bussen nicht möglich. In Zügen der gilt in Nordrhein-Westfalen weiter die Verpflichtung für die Fahrgäste, eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes sowie in den Ersatzbussen.