RB 31-Pendler in Xanten berichtet : „Zugverspätungen sind die Regel“

Xanten Wenige Tage vor der NRW-Landtagswahl hat die SPD am Xantener Bahnhof um Stimmen geworben. Pendler berichteten von Verspätungen und Zugausfällen.

René Schneider (SPD) kennt diese Beschwerden, seit Jahren befasst sich der Landtagsabgeordnete auch mit dem Nahverkehr in der Region. An diesem Donnerstagmorgen hört er die Beschwerden wieder: Schneider steht seit halb sechs Uhr am Xantener Bahnhof. Zusammen mit anderen SPD-Mitgliedern verteilt er Papiertüten mit Brötchen, Marmelade, Holzmesser sowie Werbe-Material über sich und seine Partei. Damit wirbt Schneider um Stimmen, denn er kandidiert erneut für den Landtag. Deshalb war er vor zwei Wochen schon mit Tüten am Xantener Bahnhof gewesen. Er hat er sie auch schon vor großen Unternehmen verteilt. Es gehe darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und auf die Wahl hinzuweisen, sagt er. Die Info-Stände auf den Marktplätzen reichten dafür nicht aus.