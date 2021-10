Zug endet vorerst in Trompet : Ersatzfahrplan für RB 31 soll ab Samstag gelten

Am Bahnhof in Xanten wird auf einer Anzeigentafel über die Einschränkungen informiert. Foto: RP/Markus Wernng

Xanten/Alpen/Rheinberg Die Einschränkungen auf der Strecke der RB31 dürften noch andauern. Die Nordwestbahn geht momentan von mindestens zwei Wochen aus. Zwischen Trompet und Duisburg setzt sie deshalb Busse ein.

Bahnfahrer müssen offenbar längere Zeit mit Einschränkungen auf der Strecke der Regionalbahn RB 31 rechnen. Die Nordwestbahn ging am Donnerstag davon aus, dass die Cölve-Brücke zwischen Moers und Rheinhausen mindestens zwei Wochen gesperrt bleibt, wie ein Sprecher sagte. So lange werden dann auch keine Züge unter dem Bauwerk fahren. Die Nordwestbahn betreibt die RB 31.

Die Brücke ist nach Einschätzung der Stadt Duisburg einsturzgefährdet. Die Deutsche Bahn sperrte deshalb am Dienstagnachmittag die Strecke. Seitdem fährt die RB 31 nur noch zwischen Xanten und Trompet. Die Stadt Moers kündigte am Donnerstag an, dass die Brücke abgerissen werden soll. Die Cölve-Brücke liegt auf ihrem Gebiet an der Grenze zu Duisburg. Unklar ist, wann ein Abriss möglich ist.