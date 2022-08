Ersatzfahrplan veröffentlicht : Einschränkungen durch Arbeiten an der RB 31

Niederrhein Bis Ende August sind an der Strecke der RB31 Arbeiten geplant. In den Abendstunden kann es deshalb zwischen Xanten und Duisburg Einschränkungen geben. Die Nordwestbahn hat einen Ersatzfahrplan veröffentlicht.

Fahrgäste der Regionalbahn RB 31 müssen in den nächsten zweieinhalb Wochen zwischen Xanten und Duisburg mit Einschränkungen in den Abendstunden rechnen. Der Grund seien Bahnsteig- und Weichenarbeiten der DB Netz AG auf der Strecke, erklärte die Nordwestbahn als Betreiber der RB 31. Zwischen Mittwoch, 17. August, und Sonntag, 28. August, werden demnach einige Züge in den Abendstunden bis zu zehn Minuten später abfahren und ankommen. Außerdem werden am 28. August zwei Bahnen durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt und später abfahren. Betroffen sind die Verbindungen ab Duisburger Hauptbahnhof um 2.10 Uhr – sie verkehrt erst um 2.20 Uhr – und um 2.33 Uhr ab Moers – sie startet erst um 2.46 Uhr in Richtung Duisburg Hauptbahnhof. Auf ihrer Internetseite veröffentlichte die Nordwestbahn einen Ersatzfahrplan für die zweieinhalb Wochen. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden gebeten, sich so früh wie möglich unter Tel. 0541 2002 4321 zu melden.