Zwischen Xanten, Rheinberg und Duisburg : DB Regio übernimmt ab 2025 den Betrieb der RB31

So sollen die neuen Züge aussehen, die ab 2025 auf der Strecke der RB31 fahren. Foto: CAF

Xanten/Rheinberg Der VRR hat entschieden, von welchem Unternehmen die RB31 zwischen Xanten, Rheinberg, Moers und Duisburg ab 2025 betrieben wird. Demnach hat sich die DB Regio in einem europaweiten Wettbewerbsverfahren durchgesetzt.

Auf der Zugstrecke zwischen Xanten, Alpen, Rheinberg, Moers und Duisburg steht in drei Jahren ein Betreiberwechsel an: Die Regionalbahn (RB) 31 wird ab 2025 von der DB Regio betrieben und nicht mehr von der Nordwestbahn. Das hat am Mittwoch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mitgeteilt.