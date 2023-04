Schienenersatzverkehr zwischen Moers und Millingen Unbesetztes Stellwerk führt zu Einschränkungen bei der RB31

Fahrgäste der Regionalbahn (RB) 31 müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Wie die Rhein Ruhr Bahn mitteilte, können die Züge wegen eines unbesetzten Stellwerkes am Samstag, 29. April, und am Sonntag, 30. April, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr nur zwischen Xanten und Millingen sowie Duisburg und Moers fahren. Der Grund sei ein Personalmangel bei der DB Netz AG, die die Infrastruktur für den Eisenbahnverkehr auf der Strecke der RB 31 betreibe, erklärte die Rhein Ruhr Bahn. Sie selbst habe dagegen keinen Einfluss auf die Besetzung der Stellwerke. Die Rhein Ruhr Bahn betreibt die RB31.