Zugstrecke zwischen Xanten und Duisburg Am Samstag Warnstreik bei der RB31 – Einschränkungen erwartet

Die Rhein-Ruhr-Bahn kündige am Donnerstagabend an, dass sie „mit Hochdruck“ an der Einrichtung eines Busnotverkehrs für die RB31 arbeite. Sie bat die Fahrgäste, sich vor der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren, zum Beispiel auf der Webseite des Unternehmens. Die Rhein-Ruhr-Bahn betreibt die Regionalbahn zwischen Xanten und Duisburg.