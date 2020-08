Zugausfall zwischen Xanten und Duisburg : Xantens SPD beklagt Unzuverlässigkeit der RB 31

Xanten Xantens Sozialdemokraten suchten am Montagmorgen am Bahnhof das Gespräch mit Fahrgästen der Regionalbahn 31. Die Probleme auf der Strecke erlebten sie direkt vor Ort: Ein Zug fiel aus, eine Information gab es nicht.

Die SPD kritisiert die Zugausfälle und die Informationspolitik auf der Strecke der Regonialbahn (RB) 31. Mehrere Vertreter der Partei hätten am Montagmorgen am Bahnhof in Xanten erlebt, wie rund 25 Fahrgäste vergeblich auf den Zug gewartet hätten, der um 6.23 Uhr in Richtung Duisburg abfahren sollte. Er sei nicht gekommen, trotzdem seien die Menschen über die Anzeigentafel am Bahnsteig nicht informiert worden, berichtete der Xantener SPD-Vorsitzende Volker Markus. Mehr als eine halbe Stunde später sei erst ein Zug eingetroffen, es habe sich um die planmäßige Verbindung um 7.01 Uhr gehandelt.