RB 31 zwischen Xanten und Duisburg : Beim „Niederrheiner“ entspannt sich die Lage – etwas

Xanten/Rheinberg Die Nordwestbahn hat zusätzliche Lokführer eingestellt. Damit kann der „Niederrheiner“ zwischen Xanten und Duisburg montags bis freitags wieder regulär fahren. Am Wochenende gilt der Ersatzfahrplan vorerst weiter.

Bei der Nordwestbahn (NWB) entspannt sich die Personalsituation etwas. In den vergangenen Monaten seien mehrere Quereinsteiger zu Lokführern ausgebildet worden, sie hätten die Abschlussprüfung bestanden und könnten nun auf den Strecken des Unternehmens eingesetzt werden, teilte der private Bahnbetreiber am Freitag mit.

Davon sollen die Fahrgäste des „Niederrheiners“ profitieren: Auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 gelte ab dem 1. Mai wieder montags bis freitags der reguläre Fahrplan, kündigte die Nordwestbahn an. Am Wochenende würden zwar noch einige Züge durch Busse ersetzt. Davon seien Verbindungen zwischen Xanten und Duisburg sowie zwischen Duisburg und Moers betroffen. Aber im Juni trete auch am Samstag und am Sonntag der reguläre Fahrplan wieder in Kraft.