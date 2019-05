Lokführer krank : Erneut Züge der RB 31 ausgefallen

Xanten/Duisburg Auf der Strecke der RB 31 gilt seit wenigen Tagen wochentags wieder der reguläre Fahrplan. Am Freitag sind trotzdem mehrere Züge ausgefallen. Die Nordwestbahn versichert: Die Situation ist nicht mit der vom Jahresanfang vergleichbar.

(wer) Am Freitagmorgen sind vier Verbindungen der Regionalbahn (RB) 31 ausgefallen. Pendler mussten sich kurzfristig selbst eine Alternative suchen. Betroffen waren die Züge um 5.58 Uhr und 8.01 Uhr von Xanten über Alpen, Rheinberg, Moers nach Duisburg sowie um 6.55 Uhr und um 9.10 Uhr in der Gegenrichtung.

Damals waren immer wieder Züge kurzfristig ausgefallen. Die Nordwestbahn erklärte die Probleme mit einem Personalmangel und einem hohen Krankenstand unter den Lokführern. Der Auftraggeber des Nahverkehrs, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), sprach von einem „desaströsen Betrieb“ und mahnte das Unternehmen ab. Die Nordwestbahn reagierte Mitte Februar mit einem Ersatzfahrplan und setzte auf der Strecke täglich mehrmals direkt einen Bus anstelle eines Zuges ein. Erst vor wenigen Tagen, am 1. Mai, trat der reguläre Fahrplan wieder in Kraft, allerdings nur wochentags. Am Samstag und am Sonntag werden weiterhin mehrere Züge durch Busse ersetzt.