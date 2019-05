Ab Christi Himmelfahrt : Zugausfälle wegen Bauarbeiten auf Linie RB 31

Xanten/Duisburg Ab Christi Himmelfahrt kommt es beim „Niederrheiner“ für fünf Tage wieder zu Einschränkungen. Die Nordwestbahn setzt Ersatzbusse ein.

Von Xanten in Richtung Duisburg Hauptbahnhof verkehrt die RB 31 an diesen Tagen nur regulär von 14.01 Uhr und 21.01 Uhr – die ausfallenden Fahrten werden durch Busse ersetzt. In Gegenrichtung fallen alle Fahrten von 15.10 bis 21.10 Uhr aus. Die Ersatzbusse fahren die folgenden Haltestellen an: BahnhofXanten, Bahnhof Alpen (Parkplatz), Bahnhof Millingen, Bahnhof Rheinberg, Bahnhof Moers (Bussteig 5C), Bahnhof Duisburg-Trompet, Bahnhof Duisburg-Rumeln, Bahnhof Duisburg-Rheinhausen, Hauptbahnhof Duisburg (Osteingang).