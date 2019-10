Linie RB 31 : Einige Züge zwischen Xanten und Rheinberg fallen aus

Auf der Linie RB 31 kommt es zu einzelnen Zugausfällen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Rheinberg Die Nordwestbahn setzt für alle ausfallenden Verbindungen Ersatzbusse zur Verfügung.

Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG kommt es von Sonntag, 3. November, bis Dienstag, 5. November, auf der Linie RB 31 in beiden Richtungen zu vereinzelten Zugausfällen in den Tagesrandlagen. Die Nordwestbahn setzt für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Änderungen im Überblick:

Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Xanten um 4.32 Uhr und um 22.33 Uhr und somit 26 beziehungsweise 28 Minuten früher als die regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Rheinberg mit Zwischenhalten in Alpen und Millingen erfolgt zehn Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. In Rheinberg besteht wieder Anschluss an die Züge der Nordwestbahn. Die Fahrgäste haben zehn Minuten Zeit, um vom Bus in den Zug umzusteigen.

Am Sonntag und Montag wird zudem um 23.08 Uhr ein zusätzlicher Bus ab Xanten eingesetzt. Die Ankunft in Duisburg mit Zwischenhalten in Alpen, Millingen, Rheinberg, Moers, Trompet, Rumeln und Rheinhausen erfolgt um 0.44 Uhr.

Von Duisburg Hauptbahnhof nach Rheinberg fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Rheinberg zur Minute 47 und somit zehn Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft in Xanten erfolgt zur Minute 25 und somit 30 Minuten später als die reguläre Zugverbindung.

Folgende Haltestellen fahren die Ersatzbusse an: Xanten Bahnhof, in Alpen die Haltestelle auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof, Millingen Bahnhof, Rheinberg Bahnhof, Moers Bahnhof, Bussteig 5 C, Trompet Bahnhof, Rumeln Bahnhof, Rheinhausen Bahnhof und in Duisburg die Haltestelle Hauptbahnhof Osteingang.

(RP)