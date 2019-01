Hoher Krankenstand: Weitere Züge der RB 31 fallen aus

Xanten Die Nordwestbahn hat weiter mit einem hohen Krankenstand unter den Lokführern zu kämpfen. Das Unternehmen streicht am Freitag mehrere Züge und richtet einen Ersatzverkehr ein.

Seit Wochen fallen immer wieder Züge der Nordwestbahn aus. In dieser Woche strich das Unternehmen fast täglich Verbindungen auf der Strecke Xanten-Moers-Duisburg. Am Montag fuhr die RB 31 acht Mal nicht, am Mittwoch elf und am Donnerstag sieben Mal.